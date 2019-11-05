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МВД запустило онлайн-сервис для платных номерных знаков

В сервисе можно проверить наличие платных номерных знаков, однако забронировать онлайн их невозможно.

МВД запустило онлайн-сервис для платных номерных знаков
Фото: nashemisto.dp.ua

В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис, где можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-центр МВД.

"В сервисных центрах МВД стал доступен новый онлайн-сервис. Теперь можно проверить наличие платных номерных знаков, выдаваемых по желанию владельцев легковых автомобилей и содержащих определенную комбинацию цифр", - сказано в сообщении.

В свободном доступе на сайте Главного сервисного центра МВД и сайтах всех региональных сервисных центров МВД появился перечень свободных платных номерных знаков. Для удобства пользователей знаки сгруппированы по стоимости и адресам территориальных сервисных центров МВД, в которых такие знаки есть в наличии.

"Алгоритм поиска свободных комбинаций платных номерных знаков очень прост. В зависимости от места регистрации автомобиля его владелец должен зайти на сайт соответствующего регионального сервисного центра МВД и среди услуг выбрать "Номерные знаки: изготовление и хранение". После этого в категории "Дополнительный сервис" выбрать "Наличие платных номерных знаков". На выбор будут предложены знаки по ценовому критерию и адресам, где они есть в наличии ", - отмечает МВД.

Информация на сайте обновляется ежедневно.

Забронировать номерной знак пока невозможно, поэтому владельцу легкового автомобиля рекомендуется выбирать несколько приемлемых вариантов комбинаций цифр. После этого необходимо с пакетом документов посетить сервисный центр МВД, в котором есть в наличии желаемый номерной знак.

Владелец транспортного средства должен иметь с собой те же документы, которые необходимы для регистрации или перерегистрации транспортных средств. В МВД также напомнили, что на сайте ведомства можно не только ознакомиться с информацией об имеющихся платных номерных знаках, а и проверить их стоимость с помощью калькулятора цен.

Напомним, с 19 октября вступили в силу изменения в правила получения водительских прав, которые Кабинет министров внес в апреле этого года. Среди главных нововведений - введение видеофиксаци сдачи экзаменов по знаниям правил дорожного движения и навыкам обучения. Сдать экзамен в сервисном центре можно будет в течении лишь двух лет после окончания автошколы. Раньше этот срок составлял 10 лет.

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