Столичный пешеходный мост на проспекте Комарова закроют на ремонт

Киевский пешеходный мост на углу проспекта Комарова и ул. Василенко с 5 октября закроют на капитальный ремонт до июня 2020 года. Об этом сообщает "Киевавтодор" на фейсбуке.
Ремонтные работы будут проводиться из-за аварийного состояния пешеходного моста. Проход для пешеходов планируют открыть до конца 2019 года.
На мосту обещают полностью заменить прогоны, опоры, лестницы и простроить лифты. Обойти перекрыт путепровод можно через станции скоростного трамвая "Героев Севастополя" и "НАУ".
Напомним, в октябре над проспектом Победы в Киеве установили пролет нового Шулявского путепровода. Конструкцию устанавливали с помощью супердомкратов.