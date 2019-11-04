НАБУ не будет ходатайствовать об аресте имущества Гладковского

Арест его имущества теоретически возможен при предъявлении иска на потенциальное возмещение ущерба.

Национальное антикоррупционное бюро не будет обращаться в суд, чтобы арестовать имущество экс- заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Об этом сообщил источник в бюро агентству "Украинские новости".

"Санкция преступления, которое ему инкриминируется, не предусматривает конфискацию имущества, поэтому обращаться не будем", - сказал он.

По его словам, арест его имущества теоретически возможен при предъявлении иска на потенциальное возмещение ущерба, однако пока об этом речь не идет.

Напомним, Гладковского задержали 17 октября перед вылетом в Брюссель, где он якобы планировал посетить автовыставку. Однако следствие считает, что Гладковский с семьей собирались бежать из страны из-за угрозы криминального расследования.

Ему вменяют использование служебного положения в интересах компании "Богдан моторс", которая ему принадлежит. Следствие считает, что он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящего в состав "Богдана". Размер убытков, нанесенных государству, оценивается в 10,6 млн гривен.

Кроме того, выяснилось, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы на общую сумму почти 165 тыс. долларов в 2016-2018 годах.

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Гладковского на 60 суток с возможностью внести 10 млн 623 тыс. гривен залога. 21 октября семья Гладковского внесла залог и он вышел из СИЗО.