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​Житель Закарпатья пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных

Нарушители были задержаны в 300 метрах от границы с Венгрией.

​Житель Закарпатья пытался перевести через госграницу 12 вьетнамцев, маскируя их под диких животных
Фото: dpsu.gov.ua

В Закарпатской области правоохранители обнаружили 12 нелегальных мигрантов. Житель Закарпатья пытался переправить их через госграницу в Венгрию, маскируя от тепловизоров и имитируя следы животных.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что нарушители были задержаны в 300 метрах от границы.

"В группу иностранцев входило 12 человек, среди которых 7 мужчин и 5 женщин. Документов с собой они не имели, однако назвались гражданами Вьетнама. Кроме того, на этом направлении пограничники разоблачили гражданина Украины, который возможно причастен к попытке переправки иностранцев. Во время задержания 26-летний мужчина находился в довольно возбужденном состоянии и пытался оказывать физическое сопротивление", - сообщили в Госпогранслужбе.

Как выяснилось, организаторы поготовили нелегалов к пересечению границы. Нелегалы при себе имели маскировочные накидки, позволяющих им оставаться незамеченными от тепловизоров, спальный мешок, а также у одного из задержанных пограничники обнаружили имитатор следа дикого животного.

На нарушителей составлены протоколы по ч.2 ст.204-1 КУоАП за попытку нарушения границы и будут проведены фильтрационно-проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств их путешествия.

На гражданина Украины составлен протокол по ст.185-10 КоАП, а также в Нацполицию будет передано уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения по ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и уведомление о незаконной переправке лиц через госграницу.

Напомним, ранее пограничники Луцкого отряда обнаружили вблизи границы с Польшей имитаторы следов лося, которые, вероятно, использовали контрабандисты.

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