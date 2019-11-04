Во вторник в Киеве потеплеет до +17

Осадков в столице не прогнозируют.

Во вторник, 5 ноября, в Киеве облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +12…+19 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +4…+9 градусов, днем +6…+11 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +13…+18 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +12…+18 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+18 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, небольшой дождь, только днем в Одесской и Николаевской областях без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +14…+19 градусов.