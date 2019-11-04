СБУ предупреждает о вербовке украинцев во время посещения Крыма

Контрразведчики Службы безопасности установили, что сотрудники пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму принуждают граждан Украины к "конфиденциальному сотрудничеству".

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, - сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом", - отмечается в сообщении.

Такие предложения в основном поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают админграницу, а также частным перевозчикам. "Кураторы" требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные, которые потом используются российскими спецслужбами.

Отмечается, что формы и методы "работы" ФСБ - однотипные для всей структуры. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно также используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.

"Контрразведка установила, что самым рьяным вербовщиком украинских граждан является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Батталов Алмаз Мубарякович, 26.05.1982 года рождения, уроженец города Баймак, Республика Башкортостан, РФ. Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска «Джанкой». Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов", - сообщили в СБУ.

В Спецслужбе напомнили, что переход на сторону врага в условиях военного положения или в период вооруженного конфликта наказывается лишением свободы сроком от 10 до 15 лет. При этом освобождается от уголовной ответственности лицо, которое было завербовано враждебными спецслужбами, но, получив задание, отказалось от его выполнения и сообщило об этом в правоохранительные органы.

Напомним, ранее СБУ заявила о задержании агента ФСБ, передававшего России секретные военные документы.