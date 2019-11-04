Как смотреть ТВ онлайн, если закодирован спутник

Начался необратимый процесс кодирования спутниковых каналов, о котором было немало шума уже на протяжении многих месяцев. Телевидение Украины (спутник) теперь уже не будет для телезрителей бесплатным: за спутниковое телевидение будем взиматься абонплата.

Закодировать спутниковое ТВ крупные медиа группы решили еще в прошлом году: было принято решение сделать это в рамках в борьбе с пиратством на рынке телекоммуникаций. Также кодировка частот спутниковых каналов нужна для того, чтобы запустить процесс улучшения качества картинки и повышения качества ТВ-контента, а для этого нужны средства. Украинские ТВ-каналы обещают, что будут улучшать содержательную часть своей эфирной сетки телевещания, расширяя и совершенствуя выпускаемый медиапродукт. Потому, по заявлениями главных медиа игроков телерынка, часть средств, полученных от пользователей в качестве абонплаты, будет перенаправлена именно на эти цели.

Возникает логичный и закономерный вопрос, как теперь смотреть спутниковые каналы после кодировки? Волновать он будет примерно треть потребителей телеконтента, для которых спутник ТВ – основной способ приема ТВ-сигнала. Чтобы смотреть украинское ТВ и не потерять доступ к любимым каналам, выбирайте вариант смотреть онлайн-телевидение. ТВ-онлайн обеспечивает возможность просмотра передач, передаваемых в виде потокового видео, на сайтах соответствующих телеканалов либо при помощи специальных приложений для компьютеров, смартфонов или планшетов. Только представьте: ваш компьютер, планшет или телефон могут заменить вам телевизор. Удобно, не правда ли? Или же благодаря современным технологиям ваш телевизор станет инструментом для просмотра популярных телеканалов онлайн через Интернет.

Смотреть украинские телеканалы онлайн можно с помощью, например, OTT-сервиса Ланет.TV. Он удобен тем, что имеет как веб-версию, так и Android-приложение, а также все время совершенствуется и становится все более удобным для пользователей. Благодаря этому сервису можно смотреть ТВ онлайн, а именно – украинские каналы, где угодно и когда угодно. Главное условие: наличие доступа к Интернету. Используя Ланет.TV, телезрители смогут смотреть такие телеканалы онлайн: СТБ, Новый канал, Интер, 1+1, ICTV, M1, M2, Ентер-фильм, 2+2, HЛО TV и прочие популярные каналы. Также помимо популярных украинских, в сервисе есть множество зарубежных телеканалов. Все они представлены в хорошем качестве, есть даже HD-версии многих из них. Потому сервис онлайн-телевидения Ланет.TV – самый оптимальный вариант, как смотреть ТВ все каналы (смотреть ТВ Украина) после кодировки спутника.