На Донбассе ранен украинский военный

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе произошло шесть обстрелов. Один украинский военный получил ранения.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

Сообщается, что противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов возле Новолуганского, Луганского, Хутора Вольный и Золотого (за пределами участка разведения).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник открывал огонь около Водяного.

"Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Сейчас проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами (по графику продлится до 9 ноября)", - отмечается в сообщении.

Напомним, в субботу, 2 ноября, боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Двое украинских военных были ранены.