Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса под Каменец-Подольским увеличилось до 13. Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

"Среди пострадавших в результате аварии 12 женщин разного возраста, в том числе несовершеннолетняя девочка 2006 года рождения, и водитель. Одна из пассажирок находится в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, 2 ноября у Каменца-Подольского перевернулся рейсовый автобус. Сообщалось о восьми травмированных. По предварительной информации, у автобуса заклинило колесо.