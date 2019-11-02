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В США запустили ракету Antares с духовкой для астронавтов

Первая ступень ракеты-носителя разработана в Украине.

Фото: twitter.com/NASA

В субботу в 15:59 по киевскому времени с космодрома на острове Уоллопс (США) состоялся успешный пуск американо-украинской ракеты-носителя Antares.

Об этом говорится на сайте КБ "Южное", разработчика основной конструкции первой ступени этой ракеты.

Antares вывел на орбиту 12-й автоматический грузовой корабль Cygnus с 3750 кг полезного груза по заказу NASA.

Основные задачи нынешней миссии – доставить на Международную космическую станцию провизию и снаряжение для экипажа, оборудование для станции и научных исследований, а также для выхода в открытый космос.

В частности, на МКС будут доставлены: альфа-магнитный спектрометр, предназначенный для поиска признаков темной и необычной материи, а также антиматерии (исследования помогут понять, как была образована Вселенная); экспериментальный духовой шкаф Zero-G Oven для исследований свойств теплопередачи и процессов приготовления пищи в условиях микрогравитации (печь разработана специально для использования на космической станции и может применяться в будущих длительных полетах); устройство для переработки пластика в нить для 3D-печати в орбитальной лаборатории; средства защиты космонавтов от радиации.

Духовой шкаф Zero-G Oven
Фото: journalgazette.net
Духовой шкаф Zero-G Oven

Устройство, разработанное компанией NanoRacks, представляет собой цилиндрический контейнер
Фото: zerogk.space
Устройство, разработанное компанией NanoRacks, представляет собой цилиндрический контейнер

Лоток для приготовления пищи в космической духовке
Фото: zerogk.space
Лоток для приготовления пищи в космической духовке

Всего с 2013 года ракета-носитель Antares стартовала 11 раз, 10 из них – успешно.

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