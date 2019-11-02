В зоне ООС задержали гражданина Турции, который вербовал украинок в бордели

Иностранца остановили на одном из блокпостов, когда он возвращался из Мариуполя с двумя женщинами.

В районе ООС задержали гражданина Турции, который вербовал украинок на заработки в европейские бордели. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"45-летний гражданин Турции искал девушек и женщин, которые находились в сложном материальном положении. Через социальные сети он убеждал их на трудоустройство в секс-индустрию в одной из стран Западной Европы", - говорится в сообщении.

Вербовщика задержали в районе операции Объединенных сил. Иностранца остановили на одном из блокпостов, когда он возвращался из Мариуполя.

Мужчина перевозил двух украинок, которых собирался вывезти за границу для их дальнейшей сексуальной эксплуатации в странах Евросоюза.

Открыто уголовное дело по статье "Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека" (ч. 2 ст. 149 УКУ).

Мужчине сообщили о подозрении. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Харькове задержали вербовщика женщин для секс-эксплуатации в Китае.