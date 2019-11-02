Он купил грибы на стихийном рынке.

В Кировоградской области 18-летний парень попал в реанимацию из-за отравления грибами. Об этом 1 ноября сообщили в областном лабораторном центре Минздрава.

Парень купил грибы на стихийном рынке.

Он обратился в больницу с тошнотой и рвотой. Сейчас парень находится в состоянии средней тяжести и получает лечение в реанимации.

В ведомстве отметили, что в прошлом году в Кировоградской области два человека умерли в результате отравления грибами.

Напомним, в прошлом году 7-летний мальчик умер от отравления грибами в Днепре.