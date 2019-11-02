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На Донбассе в пятницу произошло 13 обстрелов

О потерях среди украинских военных не сообщается.

На Донбассе в пятницу произошло 13 обстрелов
Фото: uazmi.org

В пятницу, 1 ноября, боевики на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов: дважды вблизи Старогнатовки, у Талаковки, Новогнатовки, два раза у Водяного, что на Приазовье, а также вблизи Марьинки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил шесть обстрелов: у Майорска, Луганского, дважды вблизи Новолуганского, неподалеку Хутора Вольный и у Троицкого.

Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил в пятницу не было.

Напомним, в четверг на Донбассе произошло 15 обстрелов.

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