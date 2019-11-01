Черная Пятница в Украине: где будут распродажи

Все меньше времени остается до начала периода самых грандиозных распродаж года по всему миру. Многие компании готовятся к этому мероприятию уже сейчас, чтобы с 25 ноября объявить о старте скидок. Преимущественно распродажи будут длиться до 2 декабря.

В этом году праздничный шопинг в Black Friday (день с максимальными скидками) выпадает на 29 ноября. Эта дата выбрана не случайно. По традиции масштабные распродажи за рубежом всегда начинаются после дня Благодарения в Канаде и США.

Уже не первый год украинские магазины активно принимают участие в ноябрьских распродажах. В нашей стране весь список участников будет собран на специальном сайте Черная Пятница. В перечень товаров, на которые планируются самые большие скидки в 2019 году традиционно попадают одежда и обувь (тут возможны скидки до 80% за счет распродаж предыдущих коллекций), бытовая техника для дома, товары для автомобилей, детская продукция и много других позиций. Лидерами по продажах в прошлые годы были мобильные телефоны, смарт часы, телевизоры, холодильники, верхняя одежда и кроссовки.

В этом году к Черной пятнице планируют подключиться и туристические компании. Они порадуют туристов скидками на всевозможные туры, авиаперелеты и проживание в гостиницах. Ожидаются выгодные предложения в период распродаж на украшения, книги и товары интимного предназначения.

Перечень участников еще не сформирован окончательно. Однако в дне всемирного шопинга будут точно задействованы такие компании: Епицентр, Answear, Rozetka, Алло, Цитрус и другие не менее известные магазины. В этом году в этот список еще добавятся десятки новых компаний, что на 20% больше прошлогоднего состава.