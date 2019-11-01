НАБУ занимается незаконной слежкой в ЕСПЧ, - правозащитники

Агенты Национального антикоррупционного бюро Украины занимаются незаконной слежкой в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщил представитель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, передает "РБК-Украина".

По его словам, детектив НАБУ Сергей Рокунь с еще одним неустановленным коллегой, с директором бюро Артемом Сытником и его первым заместителем Гизо Углавой летели из Киева во Франкфурт.

"По данным источника, Артем Сытник лично подтвердил проведение слежки в Европейском суде. Как сообщил другой источник, в соответствующем органе Совета Европы начато служебное расследование относительно этих незаконных действий", - отметил Захаров.

Он также подчеркнул, что ЕСПЧ находится под международным иммунитетом и для таких следственных действий недостаточно решения украинского суда. Кроме того, он предположил, что эти действия могут быть квалифицированы как шпионаж, что поставит под угрозу рассмотрение тысяч заявлений граждан Украины, а также пяти межгосударственных дел Украины против РФ по поводу оккупации Крыма и части Донбасса.

Напомним, в октябре 2018 года Еврейская община Киева обвиняла НАБУ в незаконной слежке. Позже бюро опровергло эту информацию.