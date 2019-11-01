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Столичную станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за большого пассажиропотока

Это связано с информацией о минировании станций "Крещатик" и "Театральная". 

Столичную станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход из-за большого пассажиропотока
Фото: tov-tob.livejournal.com

Станцию киевского метро "Арсенальная" закрыли на вход после того, как на нее устремился поток пассажиров в связи с закрытием станций "Театральная" и "Крещатик" этой же линии. Об этом сказано в пресс-центре "Киевского метрополитена".

"Станция "Арсенальная" закрыта на вход. Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме", - сказано в сообщении. 

Отмечается, что на станциях "Крещатик" и "Театральная" продолжается проверка в связи с анонимным звонком о минировании. Пересадки и эти станции пока закрыты для пассажиров. 

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