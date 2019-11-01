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Аэропорт "Кривой Рог" проведет реконструкцию до 2022 года

Один из терминалов расконсервировали для внутренних рейсов.

Аэропорт "Кривой Рог" проведет реконструкцию до 2022 года
Фото: veskr.com.ua

В международном аэропорту "Кривой Рог" в Днепропетровской области решили расконсервировать терминал для внутренних рейсов и провести реконструкцию до 2022 года.

Об этом журналистам сообщил начальник отдела транспорта и связи исполнительного комитета Криворожского городского совета Сергей Сиротюк.

"В 2022 году аэропорт должен будет перевозить 2 борта в час, сейчас в неделю отправляется один рейс", - сказал Сиротюк.

Планируется, что в 2022 году аэропорт сможет принимать 400 пассажиров в час.

На пополнение уставного капитала аэропорту необходимо 500 тыс. гривен, средства направят на создание проектной документации по капитальному ремонту фасада здания терминала.

Кроме того, в планах отремонтировать кровлю и благоустроить прилегающую территорию. Сиротюк отметил, что для запуска аэропорта на полную мощность необходимо около 500 млн гривен.

Напомним, в июле Владимир Зеленский договорился с мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом о строительстве нового терминала международного аэропорта "Кривой Рог".

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Источник: "Украинские новости"
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