"АрселорМиттал Кривой Рог" построит в Кривом Роге современный онкоцентр за 400 млн

В рамках реализации комплексной стратегии взаимодействия с местными сообществами «АрселорМиттал Кривой Рог» направит около 400 млн грн на строительство в городе современного онкоцентра, об этом сообщает пресс-служба компании.

Меморандум о намерениях был подписан 5 октября Генеральным директором предприятия Парамжитом Калоном, главой комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады Михаилом Радуцким, представителями Днепропетровской власти, мэром Кривого Рога и генеральным директором Криворожского онкодиспансера. На подписании меморандума также присутствовал первый помощник Президента Украины Сергей Шефир.

«Много лет подряд «АрселорМиттал Кривой Рог» системно вкладывает средства в развитие здравоохранения. Однако, кроме покупки оборудования для медицинских учреждений, что мы и делаем в последние годы, необходимо обновлять всю инфраструктуру. И строительство нового онкоцентра – очередной этап нашей стратегии, которая предполагает всестороннюю поддержку местных сообществ и нашего города, – заявил геральный директор «АрселорМиттал Кривой Рог» Парамжит Калон. – Мы приветствуем инициативу Президента построить такие современные центры во всех регионах Украины».

Меморандум определяет основные принципы финансирования строительства, а также видение будущего функционирования центра. Так, горсовет Кривого Рога окажет содействие в оформлении необходимой документации на участок возле действующего онкодиспансера и обеспечит за свой счет подведение всех коммуникаций и сетей, необходимых как для строительства, так и дальнейшей работы нового онкоцентра. Областной совет возьмет на себя возведение фундамента, а также оформление разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Заказчиком строительства выступит Криворожский онкодиспансер.

«Наша цель - объявить национальную программу борьбы с онкологией, которую мы реализуем благодаря меценатам, – говорит Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Верховной рады - Кривой Рог станет первым, пилотным городом, где будет построена образцовая клиника по немецкому проекту. После этого мы хотим, чтобы такие же клиники с целью диагностики, профилактики и лечения рака появились по всей Украине, в 26 городах страны . «АрселорМитал Кривой Рог» станет ключевым инвестором проекта, обеспечит финансирование в размере порядка 400 млн грн (эквивалент 15 млн евро), а также контроль за его реализацией, выбором подрядчиков и целевым использованием средств. Меморандумом закреплены намерения всех сторон в рамках своих полномочий максимально содействовать реализации этого общественно важного проекта, а также полностью придерживаться антикоррупционных законов Украины и международных антикоррупционных конвенций».

В случае нарушения этих правил, существенного ухудшения бизнес-климата в Украине или же невыполнения своих намерений другими сторонами меморандума «АрселорМиттал Кривой Рог» оставляет за собой право выйти из соглашения в одностороннем порядке. Подписанты меморандума также договорились о том, что после завершения строительства объекта и начала его работы, имущественные права на новый онкоцентр перейдут к Днепропетровскому облсовету, который обеспечит в будущем его содержание и оснащение всем необходимым.

«Мы очень рады, что наконец свершилось это долгожданное событие – городские, областные власти и «АрселорМиттал Кривой Рог» договорились о старте строительства новой клиники в Кривом Роге. Надеемся, что уже через год здесь начнет работу современная европейская клиника онкологического профиля, – заявил Сергей Шефир, первый помощник Президента Украины. - Благодарим городскую власть за то, что пошла навстречу с выделением земельного участка для строительства, область – за то, что уверенно берется за организацию всего процесса. Отдельно хочу выразить благодарность компании АрселорМиттал. Это крупнейший инвестор в Украине, который заботится не только о прибыли и своем благополучии, но и о здравоохранении и экологии в городе, в котором предприятие является градообразующим».

Как ранее сообщали СМИ, АрселорМиталл Кривой Рог будет строить дороги из шлаковых отходов, первый участок такой дороги был протестирован в Кривом Роге и получил высокие оценки экспертов.