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Известный антипрививочник претендует на пост замминистра здравоохранения

Блоггер Сергей Дибров выступает за свободный отказ от прививок.

Известный антипрививочник претендует на пост замминистра здравоохранения
Фото: #Редакція

Блоггер журналист Сергей Дибров, который является одним из самых известных представителей "антипрививочного" движения в Украине, претендует на пост заместителя министра здравоохранения.

Об этом свидетельствует его декларация, обнародованная в публичном реестре НАПК.

В своих публикациях и интервью он рассказывает, что его ребенку в 2001 году сделали прививки без ведома родителей, несмотря на наличие противопоказаний к вакцинации, что привело к проблемам со здоровьем.

Однако заядлым противником вакцин он стал только в 2009 году, когда родился его второй ребенок. "Я начал вникать - сначала КаКа, ВОЗ, ЮНИСЕФ и минздравовская кухня, потом остальные вирусные инфекции и манипуляции со статистикой, потом — другие нюансы и неприглядные стороны прививок", - писал он в колонке для "Думской". В итоге второму ребенку Дибров не стал делать прививки.

"Лично я считаю право на свободный отказ от прививки одним из способов защиты права на жизнь. И любое ограничение этого права - соответственно, ограничением права на жизнь", - написал он недавно в фейсбуке, выступив в поддержку акции антипрививочников возле Офиса президента.

Дибров также является одним из основателей "Группы 2 мая", которая занималась параллельным расследованием событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Напомним, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая утверждала, что вакцинация будет одним из приоритетов ее работы.

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