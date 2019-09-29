Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека

Летом 2019 года ведущие российские генетики и чиновники Министерства здравоохранения РФ провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК человека. Одной из участниц была старшая дочь Владимира Путина, эндокринолог Мария Воронцова.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на трех участников встречи, которые пожелали сохранить анонимность из-за конфиденциального характера встречи.

Поводом для обсуждения стала идея российского биохимика Дениса Ребрикова, пишет Bloomberg. В начале лета он заявил о намерении с помощью технологии CRISPR изменить ДНК будущего ребенка своих пациентов. В паре, которую наблюдает Ребриков, оба родителя имеют нарушения слуха, но хотят, чтобы ребенок родился здоровым. Многие ученые выступили с критикой в адрес российского биохимика, поскольку редактирование ДНК запрещено во всех странах. Науке пока неизвестно, к чему приведет передача модифицированного генома следующим поколениям.

Через шесть недель после заявления Ребрикова генетики собрали встречу с участием Воронцовой и три часа знакомили ее с противоречивыми мнениями по данному вопросу, рассказали собеседники агентства. По их словам, дочь Путина не сказала ни «да», ни «нет», но признала, что прогресс остановить нельзя и редактирование человеческой ДНК нужно запретить частному сектору и доверить государственным организациям.

Со ссылкой на некого высокопоставленного российского чиновника Bloomberg пишет, что окончательное решение, учитывая чувствительность вопроса и потенциальные опасные последствия, может принять лично Путин.

Воронцова отказалась отвечать на вопросы Bloomberg, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству, что подобные вопросы не относятся к делам президента.

Напомним, агентство "Рейтер" в 2015 году сообщало, что старшая дочь Путина Мария - выпускница факультета фундаментальной медицины МГУ и делает карьеру в эндокринологии.

Воронцовой сейчас должно быть 34 года. В 2011 году она окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии, а после училась в аспирантуре на базе отделения роста и соматического развития того же института.

В 2017 году защитила диссертацию.

Муж Воронцовой - предприниматель из Нидерландов Йоррит Йост Фаассен.

Система CRISPR/Cas9 была обнаружена в геноме бактерий, где она играет роль противовирусной защиты. Эта система позволяет направленно редактировать ДНК организма, не затрагивая остальные участки генома.

Потенциально, технология CRISPR/Cas9 способна изменить отношение человечества к сотням и тысячам наследственных заболеваний. Если раньше они были либо полностью неизлечимы, либо допускали паллиативное, симптоматическое лечение, то сейчас открывается возможность их лечить "по-настоящему", то есть устранять саму причину возникновения болезни.