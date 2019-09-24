Замминистра здравоохранения Загрийчук подтвердил, что предлагал главе директората уволиться

Заместитель министра здравоохранения Михаил Загрийчук в комментарии LB.ua рассказал, что он действительно предложил написать заявление об увольнении гендиректору Директората медицинских услуг Оксане Сухоруковой после того, как у них состоялся разговор на тему работы ее директората.

“Мы провели проверку всех служб, которые есть в министерстве, и у нас возникло очень много вопросов. Я с ней поговорил - не заставлял, не угрожал, просто сказал, что наши взгляды не совпадают. В ее директорате работают порядочные и профессиональные люди, но те задачи, которые ставились предыдущим руководством, вредят системе здравоохранения”.

В ответ на просьбу LB.ua уточнить, о каких вредных задачах и различиях во взглядах идет речь, Загрийчук сказал, что, по его мнению, были непрофессионально подготовлены программы про МСЭКам - медико-социальным экспертизам, и также программа по инсультам. “Стратегии и политики, которые разрабатывал директорат, абсолютно непонятны, потому что эти стратегии готовили люди, которые не являются экспертами в организации здравоохранения. Это моя личная позиция - многое из того, что было сделано по лечебному направлению, должно быть кардинально пересмотрено”, - сказал Загрийчук.

Что касается программы по инсультам, он пожаловался, что в группе, которая занималась разработкой программы, “не было никого из государственных экспертов того уровня, какого, по моему мнению, они должны быть. “Было игнорирование отечественных экспертов, к реформированию здравоохранения не были привлечены ведущие научные специалисты отрасли”, - сказал Загрийчук.

Отвечая на вопрос, обсуждал ли он с министром Зоряной Скалецкой предложение уволить Сухорукову, Загрийчук сказал, что он “ставил руководство в известность, что взгляды категорически расходятся. Это был разговор не об увольнении, а по вариантам решения проблемы. Закончили разговор на том, что ждём министра и дальше с ней решаем, что делать”.

Министр Скалецкая сейчас находится в США на Генассамблее ООН.

“При этом Сухорукова мне угрожала тем, что если она уйдет, то с ней уйдет и весь ее директорат. Я провел встречу с директоратом - для того, чтобы успокоить людей и сказать им, что никого увольнять мы не собираемся”, - добавил Зайгричук.

Но встреча имела противоположный эффект - Загрийчук говорит, что с сегодняшнего дня директорат медицинских услуг, а также директорат стратегического планирования, которым руководит Ирина Литовченко, саботируют работу.

“Литовченко я лично заявление писать не предлагал, - говорит Загрийчук и добавляет, что не знает, предлагал ли ей это кто-то другой (в комментарии LB.ua Ирина Литовченко сказала, что ей также предложил написать заявление Загрийчук). - Её директорат вне моей вертикали, они сами пришли на мою встречу с директоратом медицинских услуг. Моё мнение - они испугались аудита министерства, что сейчас будет проведена проверка всей их деятельности, всех грантов, которые они “проедали”.

Напомним, Ульяна Супрун в интервью LB.ua рассказала, что за последние три года в Минздраве прошло 15 аудитов.

Как ранее сообщалось, сегодня служащие Минздрава написали открытое письмо к премьер-министру Украины, в котором предъявляются претензии к Загрийчуку, который сейчас исполняет обязанности министра.

"И.о. министра Михаил Загрийчук в присутствии 50 сотрудников двух директоратов предлагает генеральным директорам покинуть свои должности добровольно, поскольку в команде не нужны государственные служащие, которые имеют собственную профессионально обоснованную позицию и высказывают ее в законный способ. В случае отказа нам обещают "найти способ вас избавиться", - говорится в письме.

Подписанты заявили, что Загрийчук заявил о планах управлять министерством "по понятиям, а не по вашим правилам".