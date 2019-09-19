В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Военные США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военные США подтвердили подлинность видео с НЛО
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Радуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания крови

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и впустит инвесторов в Украину".

Радуцкий заявил о готовности отдавать в концессию станции переливания крови
Фото: Макс Левин

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови.

Об этом он сказал на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови", сообщает Укринформ.

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий.

По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.

"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул Радуцкий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также