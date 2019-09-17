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Должностным лицам Института рака объявили о подозрении в завладении средствами пациентов

Следствие установило 7 пострадавших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. гривен.

Должностным лицам Института рака объявили о подозрении в завладении средствами пациентов
Фото: unci.org.ua

Прокуратура Киева объявила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу в завладении средствами онкобольных пациентов.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что заведующий поликлиническим отделением института совместно с врачом-онкологом организовал и создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатную медицинскую помощь.

Подозреваемые убеждали пациентов, что количество бесплатных медпрепаратов ограничено. Они требовали от пациентов денежное вознаграждение за бесплатные лекарства, в частности под видом благотворительной помощи, в сумме от 1500 до 18000 гривен за один курс химиотерапии.

"Указанные должностные лица давали указания другим врачам, каким образом проводить консультации с пациентами и их родственниками, чтобы заставить их платить деньги за лекарства, которые они должны получать бесплатно", - отметили в прокуратуре.

Следствие установило 7 пострадавших, которым нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. гривен.

Во время досудебного расследования еще проверят, нарушили ли сотрудники Национального института рака законодательство при проведении закупок лекарств.

Напомним, 16 августа в Киеве разоблачили группу врачей, причастных к коррупционной схеме назначения и выдачи бесплатных медицинских препаратов для онкобольных граждан.

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