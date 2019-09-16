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Министр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса

В Минздраве отнесли этот вопрос к стандартам лечения.

Министр Скалецкая выступила в поддержку медицинского каннабиса
Фото: Lb.ua

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая намерена постепенно обеспечить украинцам доступ к медицинскому каннабису. Об этом министр заявила сегодня на онлайн-встрече по защите прав пациентов, пишет "Укринформ".

"Есть пациенты, нуждающиеся в доступе к медицинским препаратам, которые содержат в себе составляющую медицинского каннабиса и эффективны и результативны в снятии симптомов. Вопрос медицинской формы каннабиса касается больше стандартов лечения: чем результативнее, качественнее лечение, тем меньше пациент нуждается в поиске дополнительной медицинской помощи, чтобы быстрее социализироваться к своей обычной жизни. Но пациенты в Украине имеют право на доступ к препаратам, содержащим составляющие медицинского каннабиса. Мы будем делать это шаг за шагом", - сказала Скалецкая.

Напомним, весной этого года петиция на сайте Верховной Рады с требованием узаконить использование каннабиса в медицинских целях набрала необходимые 25 тысяч подписей. Профильный комитет парламента поддержал законопроект об использовании марихуаны в медицинских целях, документ был зарегистрирован в Раде.

Действующее законодательство Украины не разрешает исследовать каннабис и его производные и использовать для лечения, так как эти вещества входят в списки наркотических и психотропных, оборот которых в Украине запрещен.

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