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Госбюро расследований открыло уголовное производство по увольнению Амосовой

Скандального ректора НМУ им. Богомольца увольняли три раза.

Госбюро расследований открыло уголовное производство по увольнению Амосовой
Екатерина Амосова
Фото: Макс Требухов

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту невыполнения Министерством здравоохранения решения суда о восстановлении Екатерины Амосовой на должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца.

Об этом говорится в материалах суда.

Третий следственный отдел Первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований проводит досудебное расследование по делу от 4 июня по ч. 2 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) и ч. 3 ст. 382 (невыполнение решения суда) Уголовного кодекса.

В рамках расследования Печерский районный суд разрешил ГБР доступ к документам Минздрава, которые касаются увольнения и восстановления Амосовой.

Напомним, 8 января этого годам Минздрав третий раз уволил Амосову с должности ректора НМУ им. Богомольца. Уволить ректора министерство пыталось в течение года, каждый раз она восстанавливалась через суд. Амосову отстранили за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология".

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Источник: "Украинские новости"
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