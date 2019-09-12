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На Донбассе погиб нацгвардеец

Военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью

На Донбассе погиб нацгвардеец
Фото: Макс Левин

Украинский военный погиб во время выполнения боевого задания в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"12 сентября в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий Национальной гвардии Украины получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются. Работает рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ и командования воинской части.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе погибли двое военных - бойцы 1-го отдельного батальона морской пехоты. Еще один получил тяжелое ранение.

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