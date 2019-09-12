Арсенал в Калиновке после ликвидации пожара полностью возобновил работу, - Минобороны

В результате пожара на технической территории никто не пострадал.

8-й военный арсенал вблизи г. Калиновка Винницкой области после ликвидации вчерашнего пожара на технической территории полностью возобновил работу. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Как сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк, пожарные, наблюдательные посты и патрули продолжают нести службу в усиленном составе.

"Это будет продолжаться до тех пор, пока не уменьшится опасность самовозгораний из-за сухой погоды", - отметил он, добавив, что утилизация боеприпасов, которые невозможно транспортировать, пока приостановлена.

Напомним, накануне на территории военного арсенала возле Калиновки зафиксированы 6 взрывов боеприпасов в результате возгорания сухой травы. В результате взрывов никто не пострадал, эвакуация населения не проводилась.