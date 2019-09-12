Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Рада собралась отменить паевой взнос при строительстве
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Глава МВД Эстонии предложил отменить безвизовый въезд для украинцев
Церковный реванш депутата Новинского
Церковный реванш депутата Новинского
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
В Донецкой области три добровольческих подразделения передали вооружение Нацполиции
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
Комитет Рады рекомендовал досрочно прекратить работу всех членов ЦИКа
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
НАБУ задержало и.о. главы Службы автодорог Николаевской области (обновлено)
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
ГлавнаяОбществоЖизнь

Полиция Винницкой области задержала серийных похитителей медного кабеля с железной дороги

Подозреваемые могут быть причастные к краже кабеля более чем в 20 открытых производствах.

Полиция Винницкой области задержала в Немирове троих мужчин, причастных в серийным кражам медного кабеля с объектов железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

11 сентября во Немиров работники полиции остановили автомобиль "Опель Омега", на котором, по оперативной информации, передвигались подозреваемые в совершении кражи медных проводов из бетонных опор "Укрзализныци" в Черкасской области.

В иномарке находилось три человека - жители Бердичева в возрасте 32, 52 и 26 лет. Все они ранее судимы за имущественные преступления.

Сейчас злоумышленники задержаны в процессуальном порядке и помещены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об объявлении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как выяснилось, задержанные причастны к совершению более 20 аналогичных преступлений на территории других областей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также