Возле арсенала в Калиновке произошел пожар (обновлено)

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Возле 48-го арсенала, который находится на окраине Калиновки в Винницкой области, возник пожар.

Об этом говорится на сайте Калиновской РГА.

Пресс-служба Минобороны сообщила, что пожар начался около 11:30. Дежурные службы арсенала зафиксировали задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов. Произошло шесть взрывов ранее вывезенных на утилизацию боеприпасов.

На место происшествия направилась оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения около двух гектаров сухой травы.

Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет.

"Произошло возгорание травы вблизи военных складов. Там сейчас работают пожарные, возгорание на данный момент локализуют. Но мы по технике безопасности готовимся к эвакуации школьников и детей из садов в нашем городе и в Павловке, расположенной ближе к арсеналу", - сказал "Укринформу" мэр Калиновки Анатолий Шамалюк.

Сельский председатель Павловки Виктор Кособуцкий в свою очередь сказал, что в селе слышны взрывы. Есть информация, что это взрываются несобранные боеприпасы, которые разлетелись во время пожара 2017 года.

Обновление на 14:00. Спасатели ликвидировали пожар на территории арсенала, сообщила в фейсбуке пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

"Оперативной группой во главе с первым замначальника Генштаба ВСУ был проведен облет территории арсенала в пгт Калиновка. По состоянию на 13:00 очаги возгорания ликвидированы. Местами наблюдаются единичные задымления территории", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГосЧС, работники Нацполиции и Военной службы правопорядка.

Угрозы для военнослужащих и местных жителей нет.

Напомним, 26 сентября 2017 года на территории арсенала Минобороны в Калиновке возник пожар с последующей детонацией танковых и артиллерийских снарядов 125 и 152 мм. По данным военной прокуратуры, причиной пожара стала диверсия. Тогда также сообщалось, что причиной возгорания стал поджег с беспилотника. На складе хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов. По словам министра обороны Степана Полторака, пожар уничтожил 70% из них.