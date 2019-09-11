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Задержанный за взяточничество и.о. начальника Николаевского облавтодора уволен, - "Укравтодор"

В Службе автомобильных дорог Николаевской области проведут аудит.

Задержанный за взяточничество и.о. начальника Николаевского облавтодора уволен, - "Укравтодор"
Фото: facebook/НАБУ

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") уволило начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрея Максименко, подозреваемого в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщается на сайте "Укравтодора".

"Руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Андрей Максименко был немедленно уволен с занимаемой должности в связи с информацией, полученной от сотрудников НАБУ, по подозрению в получении неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Службу автомобильных дорог Николаевской области был направлен внеочередной финансовый аудит и антикоррупционная проверка.

В ведомстве заверили, что будут способствовать расследованию этого и других антикоррупционных дел и поддерживать действия антикоррупционных органов.

Напомним, в среду, 11 сентября, в Одессе детективы Национального антикоррупционного бюро задержали руководителя Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрея Максименко. В НАБУ сообщили, что руководитель САД в Николаевской области задержан на горячем во время получения 90 тыс. долларов. По данным следствия, это второй транш взятки, общий размер которой составляет более 2,5 млн гривен.

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