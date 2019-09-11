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В четверг в Киеве сохранится сухая солнечная погода, температура до +28 градусов

Ночью похолодает до +11.

В четверг в Киеве сохранится сухая солнечная погода, температура до +28 градусов
Фото: strum.kiev.ua

В четверг, 12 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер южный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29 градусов.

11 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.

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