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В среду в Киеве до +28, без осадков

Ночью в столице +12…+14 градусов.

В среду в Киеве до +28, без осадков

В среду, 11 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +22…+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +23…+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+30 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+18 градусов, днем +24…+30 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +24…+29 градусов.

10 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +20...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

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