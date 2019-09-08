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В понедельник в Киеве до +28 градусов

Осадков не прогнозируют.

В понедельник в Киеве до +28 градусов
Фото: strum.kiev.ua

9 сентября в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины небольшая облачность, без осадков, вечером на Закарпатье кратковременные дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +6...+11 градусов, днем +14...+19 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26 градусов.

В Сваляве без осадков, вечером кратковременный дождь, температура ночью +13...+15 градусов, днем +26...+28 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+15 градусов, днем +24...+29 градусов.

В центре Украины небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +9...+16 градусов, днем +24...+29 градусов.

На востоке Украины небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +6...+13 градусов, днем +23...+29 градусов.

На юге Украины небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11...+17 градусов, днем +23...+29 градусов.

В Крыму небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 градусов, днем +24...+29 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов.

8 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+23 градуса; в Днепре возле Киева +21 градус.

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Источник: "Украинские новости"

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