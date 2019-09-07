7-го вересня в аеропорту "Бориспіль" було гаряче з ночі. Напередодні з'явилася інформація, що президент Зеленський помилував російських в'язнів для обміну на українських військовополонених та політичних в'язнів. Загалом обмін відбувся за формулою 35 на 35, перед вильотом до Росії нідерландськими спецслужбами був допитаний Володимир Цемах, — свідок, якого називають ключовим у трагедії малайзійського Боїнга MH17 .

Фото: Макс Левин

До останнього не було відомо, в який саме термінал прибуде літак, – від VIP-зони до нікому невідомого військового.

Об 11-й з терміналу F порекомендували рухатись в термінал B – туди приїхали пусті машини швидкої допомоги клініки "Борис". За ними одразу ж заїхали автобуси зали офіційних делегацій. Об 11:42 першим прибув Міністр внутрішній справ Арсен Аваков, за хвилин 20 голова СБУ Іван Баканов. Наступними приїхали Руслан Рябошапка, Андрій Богдан і Володимир Зеленський. Прес-служба тим часом організувала “імпровізований прес-поінт” – столик з мікрофоном для виступу Президента. Журналістів просили не виходити за “червону лінію” –територію, яку виділили для преси.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

О 13:35 літак “Антонов-148-100В” приземлився в Борисполі. На майданчику вже стояли родичі, яких перед тим возили на зустріч в офіс омбудсмена. Першими з літака вийшли військовополонені моряки. Сльози, поцілунки, гучні вигуки та міцні обійми заполонили злітний майданчик.

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Фото: EPA/UPG

Наступними були політичні в'язні – Павло Гриб, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Артур Панов, Євген Панов, Олексій Сизинович.

Фото: Макс Левин Олександр Кольченко

Фото: Эскендер Ганиев Едем Бекiров

Останнім вийшов Олег Сенцов, який довго мовчки обіймав доньку, заспокоюючи та витираючи її сльози.

Фото: Макс Левин Олег Сенцов обіймає доньку

Фото: Макс Левин

Витримавши паузу, спокійним і впевненим голосом Сенцов дав короткий коментар журналістам: “Всім доброго дня. День сьогодні дійсно добрий. Ми з хлопцями дуже раді опинитися на рідній землі. Хочемо сказати дуже велике дякую всім тим людям, які всі ці роки допомагали нам і нашим сім'ям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і в кінці кінців його домоглися. Спасибі вам велике. Сподіваюся, що і всі інші полонені будуть скоро звільнені. Але навіть із звільненням останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко”. Після цього він пішов, обіймаючи сестру Наталю Каплан та доньку Аліну.

Фото: Макс Левин

Павло Гриб і Олександр Кольченко зазначили, що почувають себе нормально. У Павла в планах поспілкувались та познайомитись з усіма звільненими, а потім вже їхати додому: “Мене не було більше двох років, що можу сказати? Дуже добре, що повернувся, і прощавай, немита Московія”. Він також розповів, що на обмін їх розбудили о 3-й ночі та наказали збирати всі речі: “Потім документи, гроші видали. Гроші, які мої були на рахунку – 1400 з гаком карбованців на дорогу і мої гроші”.

Фото: Эскендер Ганиев Павло Гриб

Усіх звільнених політв'язнів повезли на огляд в лікарню “Феофанія”, моряків – до військового госпіталю. Адвокат моряків Микола Полозов у коментарі LB.ua повідомив, що справи в Росії по них досі не закрили, проте це нічого не означає для звільнених. В Україні їх чекає процес реабілітації та повернення до буденного життя.

Прес-брифінг Володимира Зеленського журналісти вже не слухали, але довго розпитували звільнених українців про їхні плани та яку їжу приготували для них мами. Можливо, не завжди ці питання звучали коректно та професійно, проте навіть якби всі мовчали, за звільнених і їхніх рідних говорили погляди.

Фото: EPA/UPG

Фото: Макс Левин Андрій Шевченко, мічман буксира «Яни Капу»

Фото: EPA/UPG В’ячеслав Зінченко, старший матрос катера 'Нікополь'

Фото: Макс Левин Володимир Варімез, старший матрос «Яни Капу»

Фото: Макс Левин

У Росії та анексованому Криму залишається ще 110 українських політичних бранців. І за кожного та кожну нам потрібно разом боротись.