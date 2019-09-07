Боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь в пятницу

В пятницу, 6 сентября, оккупанты на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня.

"Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций объединенных сил: дважды вблизи Павлополя, трижды в районе Водяного, вблизи Лебединского, Гранитного, Красногоровки, дважды неподалеку Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел вблизи Орехово.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня около Лебединского и Новгородского.

Напомним, в четверг число обстрелов на Донбассе возросло до 21, один боец погиб и один получил ранения.