Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" калибров вооружения. Кроме того, применял ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в вечерней сводке.

Все обстрелы были сосредоточены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Боевики обстреливали позиции украинских военных вблизи Павлополя, Водяного, Лебединского, Гранитного и Красногоровки.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Как сообщалось, накануне число обстрелов на Донбассе возросло до 21, один боец погиб и один был ранен.