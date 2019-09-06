Суд объязал Россию заплатить 4 млн гривен семье погибшего под Иловайском украинского бойца

Судья Соломенского районного суда г. Киева Елена Букина полностью удовлетворила подготовленный объединением "Силой права" иск семьи погибшего старшего инспектора батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец" полковника Виктора Ещенко.

Суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу жены павшего защитника Украины Елены и 9-летней дочери Виктории 3 млн 938 тыс. 400 грн морального ущерба, причиненного вооруженной агрессией РФ против Украины и оккупацией части территории Донецкой области Украины.

Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Отмечается, что в конце мая 2014 года полковник запаса Виктор Ещенко обратился в ГУ МВД Украины в Киевской области с просьбой зачислять его в состав батальона патрульной службы милиции особого назначения "Миротворец". Уже в начале июля был командирован в г. Константиновку Донецкой области для несения службы по охране общественного порядка в зоне боевых действий на востоке Украины.

29 августа 2014 года, выходя из окружения в Иловайске, во время движения через Новакатеринивку колонна автомобилей и военной техники, в составе которой находился Виктор, попала в огневую засаду войск Российской Федерации и приняла бой. Российские военные вели огонь на поражение из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Полковник Ещенко погиб в ходе обстрела, защищая государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.

Виктор Ещенко посмертно награжден орденом "За мужество" III степени".

Ранее Генштаб назвал новые данные о погибших в Иловайске военных.

В боях за Иловайск в августе 2014 года Украина потеряла 220 военных, 40 пропали без вести, 13 военнослужащих до сих пор находятся в плену. Непосредственно 29 августа 2014 года погибли 129 человек, ранены - 18 человек, 22 пропали без вести.