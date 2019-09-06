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"Киевпастранс" ликвидирует должность кондуктора с 1 ноября

У некоторых будет возможность стать контролером.

"Киевпастранс" ликвидирует должность кондуктора с 1 ноября
Фото: kp.ua

Предприятие “Киевпастранс” сократит должности кондукторов с 1 ноября, поскольку переходит на Е-билет. Об этом сообщает издание КиевВласть, которое направило соответствующий информационный запрос в "Киевпастранс".

Приказ о сокращении всех должностей контролеров-кассиров (кондукторов) датирован 15 августа 2019 года. Согласно документу, должности кондукторов в фактическом количестве 1088 человек (по штатному расписанию, должно было быть 1767 человек) сократятся с 1 ноября 2019 года.

В “Киевпастрансе” сообщили, что сотрудников предупредили об увольнении в установленном законодательством порядке, кроме того им должны выплатить выходное пособие. Несмотря на это, не все кондукторы полностью покинут “Киевпастранс”, у некоторых будет возможность занять другие вакантные должности, в частности, стать котролерами.

Издание также подчеркнуло, что постепенное сокращение должностей кондукторов происходило последние три года. По состоянию на начало 2017 года в “Киевпастрансе” работало около 1250 кондукторов, на начало 2018 года – 1123, а на 1 июля этого года – уже 1088.

Напомним, в Киеве с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт. Кроме того, сообщалось, что сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками, которые работают на маршрутах столицы, относительно их приобщения к проекту электронного билета.

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