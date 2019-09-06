В Украине впервые состоится Европейский Pro Bono Summit

Что такое корпоративное волонтерство и какое будущее его ожидает? Что, отдавая, получит мой бизнес? И как развивать своих сотрудников и масштабировать бизнес, при помощи pro bono программ и интеллектуального волонтерства? Поговорим об этом во время Саммита в инновационном парке UNIT.City!
Также во время Саммита мы:
-
обсудим ответственное лидерство и то, как оно меняет корпоративную культуру внутри компании,
-
обменяемся опытом воплощения лучших практик корпоративного волонтерства,
-
познакомимся с иностранными экспертами в сфере корпоративного волонтерства.
Кроме того, вы можете поучаствовать в панельных дискуссиях и воркшопах, где от экспертов узнаете, как внедрять и продвигать интеллектуальное волонтерство в своей компании. А также сможете применить эти знания в практике своей компании.
Более подробно о программе события: https://probonosummit.eu/ua .
На Саммите будут участники с Бельгии, Венгрии, Испании, Германии, Болгарии, Грузии, Германии, Норвегии и других стран Европы.
Ждем вас, если вы:
-
занимаетесь корпоративной социальной ответственностью и хотите узнать о новых практиках для своей компании;
-
HR-менеджер и хотите развивать своих сотрудников при помощи интеллектуального волонтерства;
-
PR-менеджер и хотите усилить бренд компании при помощи социальной ответственности;
-
имеете бизнес и хотите вывести его на новый уровень при помощи КСО и деятельности pro bono;
-
хотите завести новые контакты для дальнейшего сотрудничества.
Дата — 26 сентября.
Место — инновационный парк UNIT.City.
Язык мероприятия — английский, будет доступен перевод.
Узнать больше о событии и зарегистрироваться на событие вы можете:
-
на сайте European Pro Bono Summit: https://probonosummit.eu
-
и странице Facebook: https://www.facebook.com/events/851741931844378/ .
Организаторы Саммита в Украине — Pro Bono Club Ukraine. Это платформа содержательных партнерств, которая помогает социальным проектам получить экспертную поддержку или консультацию, а бизнесу — реализовать корпоративную социальную ответственность, присоединиться к развитию общества.
О Pro Bono Club Ukraine
Платформа содержательных партнерств бизнеса с общественным сектором. В мире такие платформы называют организациями-посредниками. Pro Bono Club Ukraine объединяет экспертность бизнеса с нуждами общественного сектора для качественных социальных изменений и развивает культуру pro bono в Украине.
Контакты для СМИ :
Александр Кострыба,
PR-менеджер Pro Bono Club Ukraine
olexandr@probono.org.ua
https://probonosummit.eu/ua