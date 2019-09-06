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В Украине впервые состоится Европейский Pro Bono Summit Анонс

Событие соберет экспертов в pro bono и интеллектуальном волонтерстве, представителей бизнеса и общественного сектора.

В Украине впервые состоится Европейский Pro Bono Summit

Что такое корпоративное волонтерство и какое будущее его ожидает? Что, отдавая, получит мой бизнес? И как развивать своих сотрудников и масштабировать бизнес, при помощи pro bono программ и интеллектуального волонтерства? Поговорим об этом во время Саммита в инновационном парке UNIT.City!

Также во время Саммита мы:

  • обсудим ответственное лидерство и то, как оно меняет корпоративную культуру внутри компании,

  • обменяемся опытом воплощения лучших практик корпоративного волонтерства,

  • познакомимся с иностранными экспертами в сфере корпоративного волонтерства.

Кроме того, вы можете поучаствовать в панельных дискуссиях и воркшопах, где от экспертов узнаете, как внедрять и продвигать интеллектуальное волонтерство в своей компании. А также сможете применить эти знания в практике своей компании.

Более подробно о программе события: https://probonosummit.eu/ua .

На Саммите будут участники с Бельгии, Венгрии, Испании, Германии, Болгарии, Грузии, Германии, Норвегии и других стран Европы.

Ждем вас, если вы:

  • занимаетесь корпоративной социальной ответственностью и хотите узнать о новых практиках для своей компании;

  • HR-менеджер и хотите развивать своих сотрудников при помощи интеллектуального волонтерства;

  • PR-менеджер и хотите усилить бренд компании при помощи социальной ответственности;

  • имеете бизнес и хотите вывести его на новый уровень при помощи КСО и деятельности pro bono;

  • хотите завести новые контакты для дальнейшего сотрудничества.

Дата — 26 сентября.

Место — инновационный парк UNIT.City.

Язык мероприятия — английский, будет доступен перевод.

Узнать больше о событии и зарегистрироваться на событие вы можете:

Организаторы Саммита в Украине — Pro Bono Club Ukraine. Это платформа содержательных партнерств, которая помогает социальным проектам получить экспертную поддержку или консультацию, а бизнесу — реализовать корпоративную социальную ответственность, присоединиться к развитию общества.

О Pro Bono Club Ukraine

Платформа содержательных партнерств бизнеса с общественным сектором. В мире такие платформы называют организациями-посредниками. Pro Bono Club Ukraine объединяет экспертность бизнеса с нуждами общественного сектора для качественных социальных изменений и развивает культуру pro bono в Украине.

Контакты для СМИ :

Александр Кострыба,

PR-менеджер Pro Bono Club Ukraine

olexandr@probono.org.ua

https://probonosummit.eu/ua

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