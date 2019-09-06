Мужчина готовил и забрасывал разные наркотики: от каннабиса в метадона.

5 сентября правоохранители Житомира разоблачили канал поставки наркотиков в места лишения свободы и задержали его организатора. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции.

Деятельность 36-летнего жителя Житомира правоохранители документировали несколько месяцев. За это время были зафиксированы неоднократные факты заброса пакетов с наркотиками на территорию мест лишения свободы. Мужчину задержали на одной из улиц Житомира вместе с подготовленной "передачей".

Фото: npu.gov.ua

Отмечается, что оплата за такие "передачи" осуществлялась на банковскую карту дилера. При этом сначала поступали деньги, а потом он готовил и забрасывал разные наркотики: от каннабиса в метадона.

По информации полицейских, на место закидки наркотиков мужчину подвозил отец. Однако правоохранители еще устанавливают роль старшего мужчины в этой схеме.

Фото: npu.gov.ua

Досудебное расследование проводится по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого изъяты возможные доказательства противоправной деятельности. Наркотические средства переданы на исследования в Житомирский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД.

Напомним, в Хмельницкой области сотрудники полиции задержали группу «закладчиков», а также изъяли наркотиков в общей сложности почти на два миллиона гривен.

Полицейские зафиксировали 6 фактов сбыта дельцами наркопродукции, а во время обысков изъяли более 7 кг марихуаны, 119 растений конопли, 1,5 кг прекурсоров, 200 грамм готового амфетамина, экстази, солей и других наркотических таблеток. Кроме этого, изъято оружие и патроны, а также оборудование для изготовления наркотиков.