Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: EPA/UPG

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а в районе ответственности группировки "Север" три.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, сегодня оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской, объяснив это тем, что у них нет должностного лица, которое может принять соответствующее решение.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также