Боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

С начала суток российско-оккупационные войска восемь раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов, а в районе ответственности группировки "Север" три.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, сегодня оккупанты снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской, объяснив это тем, что у них нет должностного лица, которое может принять соответствующее решение.