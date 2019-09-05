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Красный Крест направил в ОРДЛО 166 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" последовало 9 грузовиков.

Красный Крест направил в ОРДЛО 166 тонн гумпомощи
Фото: Предоставлено Натальей Емченко

Международный комитет Красного Креста 4 сентября направил на временно оккупированные территории Донбасса 9 грузовиков с гуманитарной помощью. Об этом сообщается в сводке Госпогранслужбы.

"Для жителей Донбасса направлены гигиенические и продуктовые наборы, строительные материалы общим весом 166,55 тонны", - сказано в сообщении службы.

Грузовики последовали в ОРДЛО через КПВВ «Новотроицкое».

Напомним, последний раз Красный Крест направлял на Донбасс гумпомощь 8 августа. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 13 грузовых автомобилей с 231,2 тонной продуктовых наборов, лекарств и строительных материалов. 

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