​При задержании беглецов из колонии во Львовской области ранен полицейский

Сбежавшие из Николаевской исправительной колонии во Львовской области осужденные за изнасилование, разбой и изготовление наркотических средств Виталий Бортовенко и Павел Дмитрук задержаны.

В ходе задержания, которое состоялось около 19:25 мин 4 сентября в городе Жидачев, беглецы ранили полицейского. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом сообщается на странице Западного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний/пробации в фейсбуке.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что сотрудник Жидачевского отделения полиции Олег Франкив получил проникающее ножевое ранение грудной клетки.

"Полицейский-водитель дежурной части Жидачевского отделения полиции, сержант полиции Олег Франкив, находясь вне службы, увидел у моста через реку Стрый возле села Междуречье двоих мужчин, которые подпадали под ориентирование на осужденных, сбежавших из колонии. Полицейский сообщил о незнакомцах в участок полиции, а сам подошел к ним, представился и предложил пройти с ним в отделение для установления личности", - говорится в сообщении.

Мужчины отказались, поэтому полицейский решил их задержать. Злоумышленники начали сопротивляться и один из них нанес сержанту удар ножом в левый бок грудной клетки, причинив проникающее ранение.

Мужчин задержали полицейские, прибывшие на место происшествия позже. Ими оказались осужденные 20-летний киевлянин и 26-летний житель Житомирской области, которые накануне сбежали из Николаевской исправительной колонии.

Раненый полицейский госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Напомним, двое заключенных сбежали из исправительной колонии во Львовской области вечером 3 сентября.