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Большинство курсантов военнных вузов, поступивших в этом году - гражданская молодежь

Доля выпускников военных лицеев увеличилась до 25%.

Большинство курсантов военнных вузов, поступивших в этом году - гражданская молодежь
Фото: www.osvita.com.ua

70% поступивших в 2019 году в военные вузы - из числа гражданской молодежи. 30% - военнослужащие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"До 25% увеличилась доля выпускников лицеев, в том числе, с усиленной военно-физической подготовкой, 16% поступающих - женщины. Наибольшей популярностью среди выпускников лицеев с усиленной военно-физической подготовкой пользовались Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, Военная академия (г. Одесса). Наибольшей популярностью среди гражданской молодежи пользовались высокотехнологичные специальности", - сообщил заместитель директора Департамента военного образования и науки, социальной и гуманитарной политики Министерства обороны Украины Вадим Артамощенко.

Офицер также сообщил, что в 2019 году в высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения высших учебных заведений принято на обучение 77 сирот, 11 человек из семей погибших военнослужащих и 254 человека из семей военнослужащих, участвовавших в АТО/ООС, что составляет 12% от общего количества зачисленных.

Всего в 2019 году в военные вузы принято более 3 тысяч курсантов, слушателей и лицеистов.

Напомним, в этом году в военные лицеи впервые зачислили девушек.

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