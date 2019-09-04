​Организаторы Марша равенства в Харькове готовы отстаивать его проведение в суде

Организаторы запланированного на 15 сентября в Харькове Марша равенства обеспокоены намерениями властей города его запретить и готовы отстаивать право на его проведение в суде.

Об этом они заявили на странице мероприятия в фейсбуке.

Организаторы подчеркнули, что считают петицию о запрете KharkivPride антиконституционной.

"15 сентября в Харькове запланировано проведение первого правозащитного Марша KharkivPride, марша равенства, который организовывает харьковское женское объединение "Сфера"... Вместе с тем, мэр Геннадий Кернес заявил о намерении обратиться в суд о запрете проведения мероприятия, аргументируя это тем, что, якобы, "ни один Марш равенства в Харьков не проходил спокойно". В своем сообщении мэр также ссылается на опубликованную 12 августа на сайте горсовета петицию "О запрете гей-парада", набравшая 5837 голосов, что якобы делает ее необходимой для рассмотрения", - говорится в сообщении.

Организатора Марша равенства считают такую петицию призывом к нарушению права на мирные собрания и напомнили, что в Законе Украины "Об обращении граждан" говорится: "Электронная петиция не может содержать пропаганду насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, призывы к совершению террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

Напомним, организаторы "ХарьковПрайда" объявили о проведении 9-15 сентября "Pride Week", в ходе которого организуют несколько дискуссионных и образовательных мероприятий, а сам гей-парад пройдет 15 сентября. 2 сентября Кернес обратился в суд с просьбой ограничить мероприятие.