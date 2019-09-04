Оккупанты выпустили 11 мин в сторону Майорска

Российские оккупационные войска сегодня, 4 сентября выпустили 11 мин по украинским защитникам в районе населенного пункта Майорск в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

«4 сентября с целью нанесения максимального поражения личному составу Объединенных сил противник совершил обстрел позиций ОС в районе населенного пункта Майорск, применив при этом минометы 82-го калибра (10 мин) и минометы 120-го калибра (1 мина)", - сказано в сообщении.

Кроме того, 3 сентября, в период с 18.57 ч. до 19.55 ч. оккупанты выпустили 6 мин из минометов калибра 120 мм по направлению населенного пункта Ужовка.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате чего, четверо военнослужащих получили ранения.