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На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим тишины

Ранен украинский военный.

На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим тишины
Фото: EPA/UPG

С начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: два раза неподалеку Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Троицкого - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения.

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