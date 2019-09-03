На Донбассе боевики 4 раза нарушили режим тишины

С начала суток в зоне операции Объединенных сил на Донбассе боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: два раза неподалеку Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник также совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Троицкого - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Крымского - из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

Как сообщалось, за прошедшие сутки на Донбассе погиб украинский военный, еще один служащий ООС получил ранения.