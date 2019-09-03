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Бывшему "министру здравоохранения Крыма" продлили домашний арест

Ему запрещено покидать место проживания в ночное время.

Бывшему "министру здравоохранения Крыма" продлили домашний арест
Петр Михальчевский
Фото: ria.ru

Днепровский районный суд Киева продлил меру пресечения бывшему "министру здравоохранения" оккупационной власти Крыма Петру Михальчевскому, обвиняемому в государственной измене.

Об этом сообщается Telegram-канале прокуратуры АРК.

"Сегодня, 3 сентября 2019 года, Днепровский райсуд г. Киева продлил меру пресечения экс-главе Министерства здравоохранения АР Крым обвиняемого в госизмене. Суд продлил подозреваемому меру пресечения на 60 дней в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания в ночное время", - говорится в сообщении.

Напомним, с 8 января 2018 года Михальчевский находился под стражей: вначале он содержался в СИЗО Херсона, летом его перевезли в киевский изолятор. В июне прошлого года расследование по делу экс-министра было завершено.

 Михальчевский занимал пост "министра здравоохранения Крыма" с 27 февраля по 10 июня 2014 года в подконтрольном России правительстве. Прокуратура АРК считает, что тем самым он совершил деяния, предусмотренные ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность) и ст. 111 (государственная измена).

Сам Михальчевский признает, что работал министром, но не считает это госизменой. Он обосновывает это тем, что его избирала на пост Верховная Рада АРК в соответствии с законодательством Украины.

9 июля 2019 года Днепровский райсуд освободил Михальчевского из-под стражи, изменив ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

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