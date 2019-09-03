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Российский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы

Он уже получал аналогичный приговор в 2017 году.

Российский танкист "ЛНР" во второй раз получил 15 лет тюрьмы
Руслан Гаджиев
Фото: novynarnia.com

Артемовский городской суд Донецкой области приговорил к 15 годам тюрьмы танкиста батальона террористов "Август", гражданина России Руслана Гаджиева, который воевал за "ЛНР".

Об этом говорится в тексте приговора от 22 августа.

Отмечается, что суд признал россиянина виновным в участии в ведении агрессивной войны, участии в террористической организации и теракте, который привел к гибели людей, а также преступлениях по предварительному сговору и др.

Суд избрал для Гаджиева наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Гаджиев приехал на Донбасс в декабре 2014 года и в качестве танкиста участвовал во многих боях против украинских военнослужащих. Он рассказал, что в декабре 2014 года в российском Ростове-на-Дону его задержала полиция за кражу автомобиля. Следователь предложил Гаджиеву и другим задержанным освобождение от уголовной ответственности в обмен на согласие "ремонтировать бронетехнику" т.н. "Новороссии" на территории Луганской области. По свидетельствам россиянина, 22 задержанных за различные правонарушения его сограждан согласились поехать в Украину.

Это уже второй приговор Гаджиеву - в 2017 году этот же суд приговорил его к 15 годам тюрьмы.

Апелляционный суд направил дело на пересмотр.

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