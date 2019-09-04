За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

За прошедшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили шестьобстрелов позиций ООС: дважды в районе Павлополя; вблизи Новогнатовки; возле Водяного - из минометов калибра 120-мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого и вблизи Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности группировки "Север" боевики четыре раза открывали огонь: дважды вблизи Троицкого - из минометов калибра 82-мм, а также из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; в районе Крымского - из стрелкового оружия; неподалеку Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов четверо военнослужащих получили ранения.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел - вблизи Водяного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, в течение суток 3 сентября боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Сообщалось об одном раненом бойце.